Лучшие книги в жанре литРПГ

В списке собраны самые интересные представители жанра: самые продуманные сюжеты, самые харизматичные герои, самые запутанные квесты, самые эрудированные авторы. Если книга не одиночная, а серийная, то приводится только первая книга серии, остальные можно найти по ссылке с названием серии.
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Метки
"Самый первый"459 358 +165 60 1 473 30 08.11.2016
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Поздравляем, вы вступили в игру! Такое сообщение получил каждый человек, и это грозит полностью изменить мир.
Что это? Магия? Технология? Проделки бога или дьявола? Никто не знает.
Но новые правила сулят огромные возможности тем, кто их примет.
Получи очки опыта и с их помощью стань кем угодно.
Всё, о чем только могли мечтать люди - теперь достижимо, все сказочные возможности - теперь реальность.
Главное - играй!
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Метки
Играть, чтобы жить 1. Срыв62 489 +19 19 1 442 12 29.10.2014
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Каждый в этой жизни живёт надеждой! А что делать, если страшный приговор не оставляет камня на камне от этой самой надежды и жить тебе остаётся буквально считанные недели? Именно в такой ситуации оказался герой романа, молодой парень Глеб, с опухолью мозга и огромным желанием жить. Случайно полученная информация о Срыве заставила его по новому взглянуть на дилемму: доживать последний месяц и остав...>>лять несчастной маму или уйти с головой (в буквальном смысле этого слова) в виртуальное пространство онлайн-игры и продолжать жить? Глеб свой выбор сделал, он не первый ушёл добровольно в оцифрованное пространство. Но что его ждёт там? Кем он станет на гигантских просторах нового мира меча и магии? Прочитайте и вы узнаете ответы.
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Метки
Путь Шамана. Шаг 1: Начало44 872 +7 12 1 241 9 29.10.2014
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Барлиона. Виртуальный мир, наполненный приключениями, битвами, монстрами и конечно же игроками. Для многих Барлиона заменила собой реальность, ведь в ней сбываются любые желания человека: магия, эльфы, драконы. В мире существует только одно правило — игрок не чувствует боли. Но у каждого правила есть исключения, и для части игроков Барлиона стала адом. Ведь они — преступники, играющие в самом тяжелом режиме с включенными ощущениями.
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Метки
Тёмный травник225 410 +24 19 1 128 12 25.05.2016
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Скажите, вы готовы работать за бесплатно? Вкалывать на известную корпорацию без праздников и выходных по восемь и более часов ежедневно без оклада только за призрачное обещание возможных "плюшек" в далёком будущем? Наверняка ваш ответ - твёрдое нет. Но что, если этой работой является игра в самом красочном и реалистичном фэнтезийном мире? И если MMORPG игры - единственное, что у вас действительно ...>>хорошо получается в жизни? А если, к тому же, рядом с вами будет самый близкий вам человек, для которого виртуальная игра и есть настоящая жизнь? Так может далёкие призрачные премии, которые окупят все ваши затраты, и не такие уж недостижимые? Рискнёте проверить?
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Метки
Самый странный нуб (нуб1)62 483 +14 8 1 095 5 19.01.2018
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Позабыты все былые договоренности о нейтралитете и даже дружбе. Вчерашние союзники смотрят друг на друга волком, и если бы только смотрели: звенят мечи, свистят стрелы, гремят раскаты магического грома. Вчера еще никому не нужный, почти убыточный рудник стал ареной ожесточенных сражений. Его испепеленные руины по несколько раз в день переходят из рук в руки. Все дороги провинции взяты под контроль...>>, никто не может войти в город или покинуть его без проверки личности. Слабые страдают из-за непрекращающегося насилия со стороны подоспевших на шумок восточных налетчиков, а сильные… Сильные заняты розыском виновника. Им нужен самый странный нуб.
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ТРИЛОГИИ.
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Метки
ГКН-1: Господство кланов46 934 +11 2 1 013 11 09.11.2018
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Огромный мир, наполненный приключениями и древними тайнами, чудовищами, жаждущими твоей смерти. Мир, в котором каждый может добиться исполнения своих самых заветных желаний и стать кем угодно - удачливым в делах торговцем, мудрым отшельником, отважным воином или же боевым магом, которому подвластны разрушительные стихии. Но не следует ожидать, что твой путь к исполнению мечты будет легким и безобл...>>ачным. Путь к вершине очень долог, если ты вообще до нее дойдешь.
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Метки
Семнадцатое обновление247 941 +72 8 966 0 02.05.2015
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2037 год… Сверхпопулярная онлайн-игра «Мир Аркона» получила семнадцатое обновление. Отныне все ощущения, которые пользователи, погруженные в индивидуальные капсулы, испытывают в процессе игры, стали неотличимы от реальных. Это в полной мере прочувствовал Роман Кожевников, не по своей воле оказавшийся в Арконе. И не просто в Арконе, а в самом страшном его месте – Землях Демонов. Слившись со своим п...>>ерсонажем, демоном Крианом, Роман должен не только выжить, но и отомстить за свое заточение в виртуальной реальности, где достоверность болевых ощущений достигла ста процентов…
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Метки
Бессистемная отладка. Реабилитация357 835 +58 23 942 21 12.02.2018
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Жил-был обычный (а может, и не совсем обычный) парень. Жил рядом с нами, может, кто-то даже сейчас c ним знаком. И вот он умер. Разрывные пули в груди очень плохо влияют на здоровье. Тело похоронили, мозг заморозили. Прошло три сотни лет. Наши потомки нашли старый холодильник с реликтовыми мозгами предков и разморозили голову нашего героя, оперативно оцифровав разум и поместив в компьютерную игру....>> Исполнили условия контракта, уже на свою голову. Ведь Филин совсем не хочет прозябать вечность в цифровом мире, путь даже тот почти неотличим от мира реального. И единственный путь снова стать живым человеком — стать богом в компьютерной игре.
И герой идет путем бога, идет, не обращая внимания на то, что рядом бежит оживший кошмар по имени Кошмарик, на то, что над головой хохочет небо, а каждый, кто смотрит на Филина, видит рядом с именем два слова: «Несущий Хаос».
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Метки
Мертвый Инквизитор 1. Узник Фанмира402 605 +135 10 924 1 29.11.2018
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Вся серия из 5 книг доступна тут: Мертвый Инквизитор 1-5.
Аннотация: Чего может добиться молодой предприимчивый программист, которого из-за того, что он слишком много знал, заперли в виртуальном мире? А если он, при этом, зомби, замертво похороненный в богами забытом месте? С вырванным языком, без каких либо умений, и единственный параметр, который он может развивать - бесполезное "Восприятие"?...>> При этом он не имеет доступа к внешнему миру, магазину, игровым чатам и вообще администрация игры и есть те, кто его запер в виртуальном "Мире фантазий"!?
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Метки
Акула пера в мире Файролла166 589 +36 4 840 7 20.03.2016
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Быть журналистом – это означает то, что ты всегда готов к тому, что твоя судьба может занести тебя невесть куда. Так и вышло с репортером по имени Харитон Никифоров – его отправили в онлайн-игру под названием «Файролл», чтобы на месте посмотреть, что там к чему и написать про это цикл статей для еженедельника. Вот только игры – это такая штука… Попасть в них куда проще, чем из них после выбраться.
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Метки
Легендарный Лунный Скульптор (книга 1)140 095 +17 6 799 8 02.11.2014
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Книга о виртуальной реальности. Главный герой Хэн стремится всеми силами выплыть из бедности благодаря компьютерной игре.
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Метки
Темный Эвери. Адепт смерти260 431 +54 11 746 5 17.12.2014
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Хлеба и зрелищ! Ничто не изменилось со времен Древнего Рима. В недалеком будущем люди так же готовы тратить огромные деньги на удовольствия, будь то финал чемпионата мира по футболу, нашумевший мюзикл на Бродвее, океанская яхта или… Или виртуальный мир, где каждый может стать благородным рыцарем или коварной красавицей, злобным чернокнижником или бесстрашным охотником… Вариантов много, каждый выби...>>рает по душе и по средствам.
Мог ли догадываться вчерашний студент, не нашедший достойного применения своим силам и знаниям в реальном мире и решивший сделать виртуал источником своего существования, что именно там он заработает свой первый миллион, найдет свою любовь, а заодно, мимоходом, заберется на вершину могущества, и от звуков его имени будут содрогаться сильные мира?
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Метки
Лесовик63 229 +15 10 731 0 14.07.2015
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ЛитРПГ. Постараюсь выкладывать продолжение по мере написания. Если не каждый день, то хотя бы раз в два дня. Комментарии и ссылки на ошибки приветствуются.
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Метки
Жить заново102 784 +13 12 720 3 21.07.2016
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Старость, не радость, но все зависит от того, в какой век она приходит, а также как вы сами, к этому относитесь. Таков девиз главных героев, отправившихся покорять игру с полным погружением в виртуальную реальность. Книга издана. Часть текста убрано.
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Метки
Проект "Работяга". LitRPG роман Алексея Осадчука46 074 +6 2 651 2 15.02.2020
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Виртуальный мир „Зазеркалья“ ждет вас!!! Воплотите в жизнь потаенные желания в мире меча и магии! Станьте великим магом или легендарным воином! Постройте свой замок, приручите дракона, завоюйте королевство!!!
„Зазеркалье“ — это шанс для отчаявшихся, разочаровавшихся, одиноких и закомплексованных!
Олегу не суждено стать могущественным магом или доблестным воином… У него никогда не будет...>> собственного замка… Он вряд ли сумеет приручить дракона… И уж тем более у него не получится завоевать королевство…
Его удел — тяжелая работа в глубоких шахтах необъятного виртуального мира "Зазеркалья". Его цель — новое сердце для шестилетней дочери Кристины, которой платная медицина вынесла приговор… Времени у Олега осталось мало…
Успеет ли?
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Метки
Бегающий Сейф122 512 +15 15 638 9 11.11.2015
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Литрпг. Не сильно сообразительный инвалид- ветеран пытается заработать в вирт игре. Первая правка и вычитка. Низкий поклон Ratmir Voron за сей титанический труд!
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Метки
Баффер32 876 +8 8 634 7 27.02.2019
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Михалыч, простой курьер, получил магические способности.
Правда, есть несколько "но" - во-первых не те, которые хотелось бы. Во-вторых не он один. В-третьих магия в реальном мире скорее источник проблем... для цивилизации уж точно.
И вот ты идешь по миру, слабый герой поддержки из давно забытой игры.
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Метки
Одиночка. Дорога мечей117 174 +33 8 535 3 29.10.2014
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«Арктания» — виртуальная игра в стиле стимпанк. Магические заклинания, заколдованные артефакты, паровые машины, огнестрельное оружие и механические големы здесь — часть обыденной жизни.Бывший паладин, а ныне кузнец Корн; жрица богини Элении, знахарка Амина; великий лучник, а теперь простой охотник Лерт; гном-подрывник Фрам; колдун Ратмир. Что объединяет всех этих персонажей помимо того, что каждый...>> из них был сослан в глухую деревеньку на границе с землями орков за провинности перед Императором? Почему именно здесь начинает свой путь персонаж геймера Андрея, стеклодув Фальк? Может ли виртуальная богиня влиять на реальный мир и что ей нужно от Андрея как в игре, так и вне ее?
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Метки
В бой идут...54 972 +10 32 504 12 29.07.2018
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Пенсы против школоты, или что случится, если в юный новый мир запустить дряхлое наследие старого режима. 15 ФЕВРАЛЯ - КНИГА ЗАВЕРШЕНА.
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Метки
Хризалида. Книга первая. Путь предвестника141 844 +110 6 461 2 03.01.2015
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ЛитРПГ. Что желает ребенок,который ничего не имеет? Чего он будет хотеть от игры? Куда приведут его мечты? Это история одного безумца идущего по пути силы.
Следи за любыми произведениями с СИ в автоматическом режиме и удобном дизайне
|Мега-прокачка и мега-нагиб всего, что шевелится!
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