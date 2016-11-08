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Лучшие книги в жанре литРПГ



В списке собраны самые интересные представители жанра: самые продуманные сюжеты, самые харизматичные герои, самые запутанные квесты, самые эрудированные авторы. Если книга не одиночная, а серийная, то приводится только первая книга серии, остальные можно найти по ссылке с названием серии.


Прочитано 0 из 69 книг

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"Самый первый" 

459 358 +165    60    1 473    30    08.11.2016
Поздравляем, вы вступили в игру! Такое сообщение получил каждый человек, и это грозит полностью изменить мир.
Что это? Магия? Технология? Проделки бога или дьявола? Никто не знает.
Но новые правила сулят огромные возможности тем, кто их примет.
Получи очки опыта и с их помощью стань кем угодно.
Всё, о чем только могли мечтать люди - теперь достижимо, все сказочные возможности - теперь реальность.
Главное - играй!
Автор: Светлый Михаил
Жанры: Киберпанк/Фэнтези/Юмор/Обратное литРПГ
События: РеалРПГ (вирт. в реале)
Серия: Самый первый
Размер: 671 Кб
Статус: Закончена
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Играть, чтобы жить 1. Срыв 

62 489 +19    19    1 442    12    29.10.2014
Каждый в этой жизни живёт надеждой! А что делать, если страшный приговор не оставляет камня на камне от этой самой надежды и жить тебе остаётся буквально считанные недели? Именно в такой ситуации оказался герой романа, молодой парень Глеб, с опухолью мозга и огромным желанием жить. Случайно полученная информация о Срыве заставила его по новому взглянуть на дилемму: доживать последний месяц и остав...>>
Автор: Дмитрий Рус
Жанры: Эпик/Фэнтези
События: Боги, Герой заблокирован в игре
Серия: Играть, чтобы жить
Размер: Роман
Статус: Закончена
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Путь Шамана. Шаг 1: Начало 

44 872 +7    12    1 241    9    29.10.2014
Барлиона. Виртуальный мир, наполненный приключениями, битвами, монстрами и конечно же игроками. Для многих Барлиона заменила собой реальность, ведь в ней сбываются любые желания человека: магия, эльфы, драконы. В мире существует только одно правило — игрок не чувствует боли. Но у каждого правила есть исключения, и для части игроков Барлиона стала адом. Ведь они — преступники, играющие в самом тяжелом режиме с включенными ощущениями.
Автор: Василий Маханенко
Жанры: Эпик/Детектив/Фэнтези
События: Герой заблокирован в игре
Серия: Мир Барлионы
Размер: Роман
Статус: Закончена
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Тёмный травник 

225 410 +24    19    1 128    12    25.05.2016
Скажите, вы готовы работать за бесплатно? Вкалывать на известную корпорацию без праздников и выходных по восемь и более часов ежедневно без оклада только за призрачное обещание возможных "плюшек" в далёком будущем? Наверняка ваш ответ - твёрдое нет. Но что, если этой работой является игра в самом красочном и реалистичном фэнтезийном мире? И если MMORPG игры - единственное, что у вас действительно ...>>
Автор: Атаманов Михаил Александрович
Жанры: Фэнтези
Серия: Тёмный травник
Размер: 310 Кб
Статус: Закончена
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Самый странный нуб (нуб1) 

62 483 +14    8    1 095    5    19.01.2018
Позабыты все былые договоренности о нейтралитете и даже дружбе. Вчерашние союзники смотрят друг на друга волком, и если бы только смотрели: звенят мечи, свистят стрелы, гремят раскаты магического грома. Вчера еще никому не нужный, почти убыточный рудник стал ареной ожесточенных сражений. Его испепеленные руины по несколько раз в день переходят из рук в руки. Все дороги провинции взяты под контроль...>>
Автор: Артем Каменистый
Жанры: Фантастика, ЛитРПГ, Боевая фантастика
События: Герой заблокирован в игре, Огромный хомяк
Серия: Самый странный нуб
Размер: Роман | 601 Кб
Статус: Закончена
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ГКН-1: Господство кланов 

46 934 +11    2    1 013    11    09.11.2018
Огромный мир, наполненный приключениями и древними тайнами, чудовищами, жаждущими твоей смерти. Мир, в котором каждый может добиться исполнения своих самых заветных желаний и стать кем угодно - удачливым в делах торговцем, мудрым отшельником, отважным воином или же боевым магом, которому подвластны разрушительные стихии. Но не следует ожидать, что твой путь к исполнению мечты будет легким и безобл...>>
Автор: Дем Михайлов
Жанры: ЛитРПГ, Фантастика
Серия: Мир Вальдиры. Господство кланов
Размер: Роман | 496 Кб
Статус: Закончена
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Семнадцатое обновление 

247 941 +72    8    966    0    02.05.2015
2037 год… Сверхпопулярная онлайн-игра «Мир Аркона» получила семнадцатое обновление. Отныне все ощущения, которые пользователи, погруженные в индивидуальные капсулы, испытывают в процессе игры, стали неотличимы от реальных. Это в полной мере прочувствовал Роман Кожевников, не по своей воле оказавшийся в Арконе. И не просто в Арконе, а в самом страшном его месте – Землях Демонов. Слившись со своим п...>>
Автор: Смородинский Георгий Георгиевич
Жанры: Приключения/Фантастика/Фэнтези
Серия: Семнадцатое обновление
Размер: 576 Кб
Статус: Закончена
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Бессистемная отладка. Реабилитация 

357 835 +58    23    942    21    12.02.2018
Жил-был обычный (а может, и не совсем обычный) парень. Жил рядом с нами, может, кто-то даже сейчас c ним знаком. И вот он умер. Разрывные пули в груди очень плохо влияют на здоровье. Тело похоронили, мозг заморозили. Прошло три сотни лет. Наши потомки нашли старый холодильник с реликтовыми мозгами предков и разморозили голову нашего героя, оперативно оцифровав разум и поместив в компьютерную игру....>>
Автор: Тимофей Царенко
Жанры: ЛитРПГ, Юмор, Киберпанк
События: Герой заблокирован в игре
Предупреждения: Нецензурная лексика, Особо жестокие сцены
Серия: Адаптация+Реабилитация+Утилизация
Размер: Роман | 351 Кб
Статус: Закончена
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Мертвый Инквизитор 1. Узник Фанмира 

402 605 +135    10    924    1    29.11.2018
Вся серия из 5 книг доступна тут: Мертвый Инквизитор 1-5.
Аннотация: Чего может добиться молодой предприимчивый программист, которого из-за того, что он слишком много знал, заперли в виртуальном мире? А если он, при этом, зомби, замертво похороненный в богами забытом месте? С вырванным языком, без каких либо умений, и единственный параметр, который он может развивать - бесполезное "Восприятие"?...>>
Автор: Магазинников Иван Владимирович
Жанры: Киберпанк/Фэнтези/Юмор
События: Герой заблокирован в игре, Боги
Серия: Мертвый Инквизитор
Размер: Роман | 774 Кб
Статус: Закончена
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Акула пера в мире Файролла 

166 589 +36    4    840    7    20.03.2016
Быть журналистом – это означает то, что ты всегда готов к тому, что твоя судьба может занести тебя невесть куда. Так и вышло с репортером по имени Харитон Никифоров – его отправили в онлайн-игру под названием «Файролл», чтобы на месте посмотреть, что там к чему и написать про это цикл статей для еженедельника. Вот только игры – это такая штука… Попасть в них куда проще, чем из них после выбраться.
Автор: Васильев Андрей А.
Жанры: Киберпанк/Фэнтези
Серия: Файролл
Размер: 614 Кб
Статус: Закончена
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Легендарный Лунный Скульптор (книга 1) 

140 095 +17    6    799    8    02.11.2014
Книга о виртуальной реальности. Главный герой Хэн стремится всеми силами выплыть из бедности благодаря компьютерной игре.
Переводчик: Одинов Дмитрий
Жанры: Фэнтези
Серия: Легендарный лунный скульптор
Размер: Роман | 480 Кб
Статус: Закончена
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Темный Эвери. Адепт смерти 

260 431 +54    11    746    5    17.12.2014
Хлеба и зрелищ! Ничто не изменилось со времен Древнего Рима. В недалеком будущем люди так же готовы тратить огромные деньги на удовольствия, будь то финал чемпионата мира по футболу, нашумевший мюзикл на Бродвее, океанская яхта или… Или виртуальный мир, где каждый может стать благородным рыцарем или коварной красавицей, злобным чернокнижником или бесстрашным охотником… Вариантов много, каждый выби...>>
Автор: Иван Суббота
Жанры: Фэнтези
Серия: Темный Эвери. Лич
Размер: Роман | 747 Кб
Статус: Закончена
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Лесовик 

63 229 +15    10    731    0    14.07.2015
ЛитРПГ. Постараюсь выкладывать продолжение по мере написания. Если не каждый день, то хотя бы раз в два дня. Комментарии и ссылки на ошибки приветствуются.
Автор: Шопол
Жанры: Киберпанк
Серия: Лесовик
Размер: 6 Кб
Статус: Закончена
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Жить заново 

102 784 +13    12    720    3    21.07.2016
Старость, не радость, но все зависит от того, в какой век она приходит, а также как вы сами, к этому относитесь. Таков девиз главных героев, отправившихся покорять игру с полным погружением в виртуальную реальность. Книга издана. Часть текста убрано.
Автор: Распопов Дмитрий Викторович
Жанры: Фэнтези
Размер: Роман | 336 Кб
Статус: Закончена
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Проект "Работяга". LitRPG роман Алексея Осадчука 

46 074 +6    2    651    2    15.02.2020
Виртуальный мир „Зазеркалья“ ждет вас!!! Воплотите в жизнь потаенные желания в мире меча и магии! Станьте великим магом или легендарным воином! Постройте свой замок, приручите дракона, завоюйте королевство!!!
„Зазеркалье“ — это шанс для отчаявшихся, разочаровавшихся, одиноких и закомплексованных!
Олегу не суждено стать могущественным магом или доблестным воином… У него никогда не будет...>>
Автор: Magic Dome Books
Жанры: ЛитРПГ, Фэнтези, Фантастика
Серия: Зазеркалье
Размер: Роман | 464 Кб
Статус: Закончена
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Бегающий Сейф 

122 512 +15    15    638    9    11.11.2015
Литрпг. Не сильно сообразительный инвалид- ветеран пытается заработать в вирт игре. Первая правка и вычитка. Низкий поклон Ratmir Voron за сей титанический труд!
Автор: Вишневский
Жанры: Киберпанк
Серия: Бегающий сейф
Размер: 459 Кб
Статус: Закончена
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Баффер 

32 876 +8    8    634    7    27.02.2019
Михалыч, простой курьер, получил магические способности.
Правда, есть несколько "но" - во-первых не те, которые хотелось бы. Во-вторых не он один. В-третьих магия в реальном мире скорее источник проблем... для цивилизации уж точно.
И вот ты идешь по миру, слабый герой поддержки из давно забытой игры.
Автор: Михаил Дулепа
Жанры: Фантастика, ЛитРПГ
События: Очень мало игровой механики, РеалРПГ (вирт. в реале)
Размер: Роман | 892 Кб
Статус: Закончена
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Одиночка. Дорога мечей 

117 174 +33    8    535    3    29.10.2014
«Арктания» — виртуальная игра в стиле стимпанк. Магические заклинания, заколдованные артефакты, паровые машины, огнестрельное оружие и механические големы здесь — часть обыденной жизни.Бывший паладин, а ныне кузнец Корн; жрица богини Элении, знахарка Амина; великий лучник, а теперь простой охотник Лерт; гном-подрывник Фрам; колдун Ратмир. Что объединяет всех этих персонажей помимо того, что каждый...>>
Автор: Алекс Кош
Жанры: Эпик/Стимпанк
События: Боги
Серия: Одиночка
Размер: Роман
Статус: Закончена
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В бой идут... 

54 972 +10    32    504    12    29.07.2018
Пенсы против школоты, или что случится, если в юный новый мир запустить дряхлое наследие старого режима. 15 ФЕВРАЛЯ - КНИГА ЗАВЕРШЕНА.
Автор: Волчок Сергей
Жанры: Киберпанк/Фантастика/Фэнтези
Серия: В бой идут
Размер: 482 Кб
Статус: Закончена
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Хризалида. Книга первая. Путь предвестника 

141 844 +110    6    461    2    03.01.2015
ЛитРПГ. Что желает ребенок,который ничего не имеет? Чего он будет хотеть от игры? Куда приведут его мечты? Это история одного безумца идущего по пути силы.
Автор: Голд Джон
Жанры: Фэнтези
Серия: Хризалида
Размер: 725 Кб
Статус: Закончена
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